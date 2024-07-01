Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Harapan Kapolda Metro Jaya kepada Personel yang Naik Pangkat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |14:11 WIB
Ini Harapan Kapolda Metro Jaya kepada Personel yang Naik Pangkat
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2024 bagi seluruh Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama Satker Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Senin (1/7/2024). Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto berharap agar semua personel tersebut semakin profesional dan bisa menjaga amanahnya

"Semakin kita tinggi Pangkat, kita harus semakin profesional. Kita patut bersyukur dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenaikan Pangkat ini bukan hanya pengakuan terhadap prestasi individu, tetapi juga merupakan kepercayaan pimpinan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto saat memimpin upacara kenaikan pangkat tersebut, Senin (1/7/2024).

Dia menerangkan, Kenaikan Pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi kerja dan penghargaan dari institusi atas pengabdian yang dijalankan dengan memilih profesi Polri sebagai salah satu jalan pengabdian. Dia harap, seluruh anggota Polri agar dapat terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum dengan humanis, jujur, dan adil.

"Tetaplah rendah hati, semangat belajar, dan jangan pernah ragu untuk berinovasi, gunakan promosi ini sebagai pendorong mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Teruslah menginspirasi dan berkembang dalam menjalankan tugas mulia sebagai anggota Polri agar menjadi contoh teladan bagi masyarakat," tuturnya.

Karyoto menambahkan, personel yang naik pangkat diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan amanah sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing guna mewujudkan transformasi Polri yang Presisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175408//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-9xDn_large.JPG
Lesti Kejora Kelelahan Diperiksa Soal Kasus Hak Cipta, Benarkah Hamil Anak Ketiga? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175326//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-4e6k_large.JPG
Lesti Kejora Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175129//dj_panda-NInJ_large.jpg
Kasusnya Naik Penyidikan, DJ Panda Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175060//dj_panda-Qfvi_large.jpg
Kasus Erika Carlina Ngaku Diancam Naik ke Penyidikan, DJ Panda Bakal Tersangka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766//pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759//reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement