Ini Harapan Kapolda Metro Jaya kepada Personel yang Naik Pangkat

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Upacara Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2024 bagi seluruh Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama Satker Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Senin (1/7/2024). Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto berharap agar semua personel tersebut semakin profesional dan bisa menjaga amanahnya

"Semakin kita tinggi Pangkat, kita harus semakin profesional. Kita patut bersyukur dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenaikan Pangkat ini bukan hanya pengakuan terhadap prestasi individu, tetapi juga merupakan kepercayaan pimpinan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi," ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto saat memimpin upacara kenaikan pangkat tersebut, Senin (1/7/2024).

Dia menerangkan, Kenaikan Pangkat tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi kerja dan penghargaan dari institusi atas pengabdian yang dijalankan dengan memilih profesi Polri sebagai salah satu jalan pengabdian. Dia harap, seluruh anggota Polri agar dapat terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum dengan humanis, jujur, dan adil.

"Tetaplah rendah hati, semangat belajar, dan jangan pernah ragu untuk berinovasi, gunakan promosi ini sebagai pendorong mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Teruslah menginspirasi dan berkembang dalam menjalankan tugas mulia sebagai anggota Polri agar menjadi contoh teladan bagi masyarakat," tuturnya.

Karyoto menambahkan, personel yang naik pangkat diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan amanah sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing guna mewujudkan transformasi Polri yang Presisi.