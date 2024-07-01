Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Kedok Wedding Organizer di Bogor, Begini Modusnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:49 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Kedok Wedding Organizer di Bogor, Begini Modusnya
Pelaku penipuan di Kota Bogor (foto: dok MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polsek Bogor Barat menangkap perempuan berinisial SMN, karena melakukan dugaan penipuan dan penggelapan uang modus weeding organizer (WO). Pelaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk keperluan pribadi hingga traveling.

"Pelaku tidak melaksanakan perjanjian pengadaan pernikahan dengan modus iklan WO," kata Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, Ipda Imam Bakhtiar kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Adapun pelaku mengiming-imingi calon pengantin dengan diskon besar hingga tambahan souvenir. Alhasil, para korbannya tergiur dan mengirimkan uang untuk rencana pernikahan puluhan juta.

"Kerugian sekitar Rp 20 juta. Pelaku sudah tiga kali beraksi, jadi gali lobang tutup lobang," jelasnya.

Selain itu, lanjut Imam, sudah terdapat 7 calon pengantin yang membuat rencana acara pernikahan dengan pelaku untuk periode Juli-Januari 2025. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 372 Jo Pasal 388 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara.

"Yang nanti Juli-Januari 2025 tidak akan terlaksana, yang lapor ke kita sudah 7 orang. Tersangka menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi dan jalan-jalan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/612/3172245//viral-bsmz_large.jpg
Viral! Anak Kecil Pedagang Cilok Ditipu Ibu-Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235//ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3169977//rampas_motor-9tZW_large.jpg
Drama Perampasan Motor, Pelaku Tipu Muslihat Tuduh Korban Teman Musuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/338/3168431//penangkapan_penipuan-Dx3n_large.jpg
Modus Ngaku Prajurit TNI, Penipu Ini Gasak Rokok Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263//intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement