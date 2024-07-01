Puluhan Lapak Pedagang di Pasar Induk TU Kemang Kota Bogor Terbakar

BOGOR - Puluhan lapak pedagang di kawasan Pasar Induk TU Kemang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor terbakar. Diduga, kebakaran terjadi karena ada kebocoran gas dari salah satu warung nasi.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 15.00 WIB. Dilaporkan, terdapat kebakaran lapak pedagang yang diduga karena kebocoran gas dari salah satu warung nasi.

"Menurut saksi , api berawal dari kebocoran gas bocor lalu merambat pada tempat tidur," kata Ade kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Kata dia, api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak pedagang sekitarnya. Terdapat 12 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan kobaran api.