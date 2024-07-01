Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Lapak Pedagang di Pasar Induk TU Kemang Kota Bogor Terbakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:13 WIB
Puluhan Lapak Pedagang di Pasar Induk TU Kemang Kota Bogor Terbakar
Pasar Induk TU Kemang Bogor Terbakar (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Puluhan lapak pedagang di kawasan Pasar Induk TU Kemang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor terbakar. Diduga, kebakaran terjadi karena ada kebocoran gas dari salah satu warung nasi.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 15.00 WIB. Dilaporkan, terdapat kebakaran lapak pedagang yang diduga karena kebocoran gas dari salah satu warung nasi.

"Menurut saksi , api berawal dari kebocoran gas bocor lalu merambat pada tempat tidur," kata Ade kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Kata dia, api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak pedagang sekitarnya. Terdapat 12 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan kobaran api.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/18/3175576//ilustrasi-GRVN_large.jpg
Tersangka Kebakaran Pacific Palisades Ditangkap, Bukti dari Gambar dan ChatGPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175392//mobil_terbakar-rXUi_large.jpg
Diduga Pengemudi Ngantuk, Mobil Tabrak Pembatas Jalan hingga Terbakar di Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964//kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959//kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954//kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932//kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement