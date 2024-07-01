Diduga Terjun dari Rooftop, Pegawai Restoran Korea di Blok M Tewas Mengenaskan

JAKARTA - Seorang pegawai di Restoran Korea kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diduga bunuh diri dengan cara melompat dari rooftop tempat makan tersebut. Korban yang belum dipastikan identitasnya itu tewas seketika di lokasi.

"Iya pegawai restoran, laki-laki yang diduga bunuh diri dengan cara melompat dari atap gedung Restoran Korea," ujar salah satu petugas keamanan di sekitar lokasi kejadian, Wawan pada wartawan, Senin (1/7/2024).

Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 1 Juli 2024 siang tadi sekitar pukul 14.30 WIB. Ia tak mengetahui pasti kronologi pegawai restoran itu sampai bunuh diri, dia hanya sempat mendengar adanya suara bunyi gedebuk di depan tempat makan tersebut hingga akhirnya terdapat seseorang bersimbah darah di pelataran depan restoran.

"Lompatnya dari atas rooftop sampai ke area parkiran motor yang ada di depan restoran. Kondisinya cukup parah, ada beberapa tulang yang mencuat ke luar, korban meninggal dunia di tempat," tuturnya.

Ia menerangkan, terdapat luka pada bagian dagu, kepala, dan badan korban diduga pasca terbentur pelataran hingga membuat korban tewas seketika. Tak lama setelah itu, polisi pun datang untuk melakukan penyelidikan dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit.

Adapun area tempat jatuhya korban terpantau diberikan garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Inafis Polres Jakarta Selatan pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengambil sampel di lokasi kejadian.

(Arief Setyadi )