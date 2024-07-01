Sadis, Suami Bakar Istri Hidup-Hidup di Tangerang

TANGERANG - Viral di media sosial seorang istri dibakar hidup hidup oleh suaminya sendiri di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

Dalam video yang dilihat Senin (1/7/2024), terlihat mulanya terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Dalam rekaman, di lokasi terlihat beberapa tetangganya berusaha untuk melerai.

Tak berselang lama, pelaku terlihat menyiramkan bensin ke korban dan menyulut api. Api pun menjalar hingga membakar korban.

Tampak korban terkapar di lokasi. Warga sekitar pun berusaha menyiramkan air untuk memadamkan api yang membakar korban.

Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis membenarkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 30 Juni 2024 kemarin. Ia menyebut, pelaku yang merupakan suami dari korban nekat membakar istrinya lantaran permasalahan rumah tangga.

“Telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), karena pelaku dan korban suami istri. Di mana, pelaku mungkin berdasarkan informasi awal, ada miskomunikasi dengan istrinya,” kata Evarmon kepada wartawan, Senin.

Evarmon menjelaskan, saat itu emosi dari pelaku terpancing hingga dengan keji membakar istri sendiri.