HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suami yang Bakar Istri Hidup-Hidup di Tangerang Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:23 WIB
Suami yang Bakar Istri Hidup-Hidup di Tangerang Ditangkap!
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Seorang pria berinisial S (40) tega membakar hidup-hidup istrinya SR (22) di Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi menyebut pelaku juga ikut terbakar dan kini telah diamankan.

“Sudah dijaga anggota di rumah sakit, setelah perawatan kita akan bawa ke kantor. Sekarang sudah dibawa ke kantor,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho saat dihubungi awak media, Senin (1/7/2024).

Sebelumnya, Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis membenarkan peristiwa itu terjadi pda Minggu 30 Juni 2024 kemarin. Ia menyebut, pelaku yang merupakan suami dari korban nekat membakar istrinya lantaran permasalahan rumah tangga.

“Telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), karena pelaku dan korban suami istri. Di mana pelaku mungkin berdasarkan informasi awal, ada miskomunikasi dengan istrinya,” kata Evarmon kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Evarmon menjelaskan, saat itu emosi dari pelaku terpancing hingga dengan keji membakar istri sendiri. "Dia (pelaku) langsung mungkin karena emosi, menyiramkan bensin yang ada di sekitar situ. Menyiram istirnya dan membakar istrinya," ujarnya.

