HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selain Cabuli 7 Anak di Bekasi, Pelaku Diduga Jual Konten Asusila

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |23:04 WIB
Selain Cabuli 7 Anak di Bekasi, Pelaku Diduga Jual Konten Asusila
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah menetapkan FP sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap 7 bocah di Bekasi. Ternyata, aksi bejat yang dilakukan tersangka juga direkam.

“Ada beberapa video yang memang direkam pelaku FP sambil melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKP Muhammad Firdaus, Senin, (1/7/2024).

Atas fakta baru tersebut, firdaus menyebut jajarannya akan melakukan pendalam lebih lanjut perihal video asusila yang direkam tersangka.

Guna mengetahui apakah video tersebut diperjualbelikan.

“Ya termasuk video dan foto yang didokumentasikan oleh tersangka itu masih didalami, apakah dijual atau kirim ke kelompok-kelompok yang suka melakukan pencabulan," ujarnya.

Sementara, modus yang dilakukan tersangka awalnya mengajak korban untuk bermain bola. Setelah itu, para korban diajak ke toilet, dimana lokasi tersebut dijadikan tersangka melakukan tindakan asusila.

Halaman:
1 2
      
