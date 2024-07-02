6 Brevet dan Pin Kehormatan TNI yang Dimiliki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempunyai sejumlah brevet, wing, dan pin kehormatan bukan hanya dari Korps Bhayangkara tapi juga TNI. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu sudah diangkat jadi warga kehormatan beberapa satuan elite TNI.

Listyo merupakan Kapolri termuda dalam sejarah. Pria kelahiran Ambon, Maluku 5 Mei 1969 tersebut diangkat jadi Kapolri pada usia 51 tahun 8 bulan.

Listyo Sigit pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolresta Solo. Selama bertugas di Solo, Listyo punya kedekatan dengan Jokowi yang saat itu Wali Kota Solo sebelum jadi Presiden.

Sebelum diangkat oleh Jokowi jadi Kapolri, Listyo juga pernah jadi Kadiv Propam Polri dan Kabareskrim Polri.

Listyo Sigit Prabowo juga memiliki banyakb. Brevet sendiri merupakan suatu penunjuk kemampuan, kepandaian, atau keahlian tertentu bagi anggota berdasarkan peraturan komando.

Berikut deretan brevet dan pin yang dimiliki oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di antaranya:

1. Brevet Komando Kopassus

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperoleh penghargaan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), baret merah. Penghargaan tersebut disematkan langsung Komando Jenderal Kopassus kala itu, Mayor Jenderal Iwan Setiawan pada 27 Desember 2022.

2. Brevet Cakra Kostrad

Berikutnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dianugerahi brevet Kehormatan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Tanda kehormatan ini diberikan kepadanya pada penutupan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang XIII pada 13 September 2022 oleh Pangkostrad kala itu, Letjend Maruli Simanjuntak.

3. Wing Penerbang

Pada tahun 2021, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapatkan brevet Wing Penerbang Kehormatan kelas 1 TNI Angkatan Udara. Brevet ini diberikan langsung oleh Jenderal TNI masa itu, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto.