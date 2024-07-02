Liburan Sekolah, KAI : Penumpang Berangkat dari Jakarta Meningkat

JAKARTA - Penyelenggaraan angkutan kereta api pada masa libur sekolah Semester Ganjil sejak 28 Juni lalu terus meningkat. Hingga hari ini Selasa 2 Juli 2024 penumpang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 165.573 penumpang, dengan rata-rata operasional KA sebanyak 62 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ), dari Stasiun Pasar Senin 31 KAJJ dan Stasiun Gambir 31 KAJJ.

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menerangkan, bahwa pantauan penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta hari ini, Selasa (2/7) sebanyak 28.000 penumpang, Naik dari Stasiun Pasar Senen 13.500 penumpang dengan 31 perjalanan KAJJ, 8.500 penumpang naik dari Stasiun Gambir dengan 29 perjalanan KAJJ dan sisanya sekitar 6.000 penumpang naik dari beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta, seperti Stasiun Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Cikampek, Karawang dan Jakarta Kota.

Ixfan juga menjelaskan, bahwa volume penumpang tertinggi terjadi pada tanggal 28 Juni 2024 lalu, yaitu lebih dari 36.000 penumpang yang berangkat dari Jakarta. Dengan tujuan destinasi favorit yaitu Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal, Semarang dan Bandung.

“Volume penumpang tertinggi terjadi pada Jumat (28/6) lalu, lebih dari 36 ribu penumpang berangkat dari Jakarta,” kata Ixfan, Selasa (2/7/2024).

“Untuk kota-kota tujuan favorit penumpang yaitu Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo dan beberapa kota lainnya seperti Purwokerto, Semarang dan Bandung,” lanjutnya.

“Selama masa Libur sekolah Semester Ganjil periode 28 Juni s.d 15 Juli 2024, berdasarkan data saat ini, sebanyak 335 ribu lebih tiket telah dipesan. Naik dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 160.000 penumpang, dari Stasiun Gambir 97.500 penumpang dan sisanya dari stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta,” imbuhnya.