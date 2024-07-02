Perindo Sambangi Markas Demokrat, Sekjen Teuku Riefky: Bicarakan Hal Baik untuk Bangsa

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya buka suara terkait pertemuan antara Partai Perindo dan Partai Demokrat. Kedua partai itu bertemu di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Teuku menyebut pertemuan itu berlangsung hangat. Bahkan keduanya membahas hal-hal baik untuk bangsa dan negara Indonesia.

"Pertemuan pimpinan partai Perindo dan Demokrat membicarakan hal-hal yang baik untuk bangsa ini ke depan," kata Teuku Riefky, Selasa (2/7/2024).

Selain membahas bangsa dan negara, pertemuan partai itu juga membahas mengenai Pilkada. Keduanya membahas potensi kerja sama Pilkada pada sejumlah daerah.