HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-78 Bhayangkara, Polres Bogor Berikan Beasiswa Pada 2 Bayi yang Sempat Tertukar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |01:02 WIB
HUT Ke-78 Bhayangkara, Polres Bogor Berikan Beasiswa Pada 2 Bayi yang Sempat Tertukar
Polres Bhayangkara serahkan beasiswa pada bayi yang sempat tertukar (Foto : Polres Bogor)
BOGOR - Polres Bogor memberikan beasiswa kepada dua bayi laki-laki yang sempat tertukar di rumah sakit. Hal ini dalam rangka syukuran memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara.

"Pemberian beasiswa kepada kedua anak perkara bayi yang tertukar di tahun lalu bertepatan di bulan Juli 2023 tahun lalu, dan saat ini bulan Juli 2024 kedua anak bayi tertukar tersebut sebagai anak asuh Polres Bogor," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di Polres Bogor, Senin (1/7/2024).

Beasiswa itu akan diberikan kepada kedua bayi hingga jenjang pendidikan tingkat SMA. Diharapkan kelak keduanya dapat menjadi anggota Polri.

"(Beasiswa) sampai mereka ke jenjang sekolah SMA akan diberikan beasiswa perbulan kepada keduanya dan ke depan syukur-syukur bisa menjadi bagian dari anggota kepolisian," harap Rio.

Selain itu, dalam syukuran ini pihaknya memnerikan penghargaan kepada personel Polres Bogor yang berdedikasi dalam melaksanakan dinas dengan baik.

"Terima kasih atas kehadiran para Forkopimda, dimana sebentar lagi menjelang pelaksanaan Pilkada, kami pihak lepolisian mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan Pilkada bia berjalan dengan baik dan lancar serta mari sama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang maju, aman, tentram, dan damai," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
