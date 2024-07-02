Prakiraan Cuaca Jakarta: Hujan di Siang Hari

JAKARTA - Cuaca Jakarta hari ini, Selasa (2/7/2024), diperkirakan hujan ringan di siang hari.

Berdasar prakiraan cuaca yang dilansir dari lama resmi Badan Mteorologi limatologi dan Geofisika (BMKG), hujan diprediksi mengguyur dua wilayah yakni Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Sementara, pada pagi hari, seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan berawan. Hal yang sama juga terjadi pada malam hari.

Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 31 derajat celsius dengan kelembapan 70 sampai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)