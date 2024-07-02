Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta: Hujan di Siang Hari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |04:47 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta: Hujan di Siang Hari
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca Jakarta hari ini, Selasa (2/7/2024), diperkirakan hujan ringan di siang hari.

Berdasar prakiraan cuaca yang dilansir dari lama resmi Badan Mteorologi limatologi dan Geofisika (BMKG), hujan diprediksi mengguyur dua wilayah yakni Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Sementara, pada pagi hari, seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan berawan. Hal yang sama juga terjadi pada malam hari.

Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 31 derajat celsius dengan kelembapan 70 sampai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170184/hujan-7fB1_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169938/cuaca-NYjA_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Ancam Sebagian Besar Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169808/cuaca_cerah-iE3k_large.jpg
Cuaca Jakarta Diprediksi Cerah Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168625/cuaca-FTzQ_large.jpg
BMKG: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement