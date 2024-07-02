Sebelum Tewas Tertabrak di Tol Cijago, Bocah Berkebutuhan Khusus Sempat Ingin Beli Balon Tiup

DEPOK - Seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) berinisial IRA (8) sempat mengejar layang-layang sebelum tewas tertabrak minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B 2757 SOY di ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) KM 45+250 tepatnya dekat jembatan Komplek Pelni, Sukmajaya, Depok pada Minggu 30 Juni 2024 malam.

Seorang penjaga toko Roma Foto Copy dan mainan, Susi (18) membenarkan bahwa bocah IRA sempat hendak membeli balon tiup di toko miliknya saat waktu Maghrib sebelum terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan korban tewas.

Menurutnya, korban tak membawa uang saat hendak membeli dan ketika ditegur langsung pergi lari dari toko itu.

"Iya dia datang ke sini, aku tanya 'mau beli apa dek?', dia enggak jawab langsung pergi kes ana (nunjuk tumpukan plastik) dan mengambil balon. Terus kami enggak bolehin, terus lari dia abis itu enggak tahu lagi," kata Susi saat ditemui di toko tak jauh dari rumah duka di Jalan Raya Duta Pelni, Cimanggis, Depok, Senin (1/7/2024).

"Balon biasa, balon tiup, (sempat ngambil sekantong plastik). Iya tapi, kami enggak bolehin dia langsung kabur gitu aja. Kira-kira maghrib, pas azan. Enggak ada (uang)," imbuhnya.

Susi menyebut bahwa orangtua korban sempat mencari anaknya ke toko setelah dikabarkan hilang. Menurutnya, korban sempat beberapa kali ke toko itu dan hendak membeli balon.

"Iya (orangtuanya) datang nanya, aku bilang sudah pergi tadi. Sudah pernah, biasanya balon juga," ucapnya.