HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suami Bakar Istri Dibakar Hidup-Hidup di Tangerang, Polisi Ungkap Kondisi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:30 WIB
Suami Bakar Istri Dibakar Hidup-Hidup di Tangerang, Polisi Ungkap Kondisi Korban
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Wanita berinisial SR (22) menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh suaminya S (40) di Cipondoh, Tangerang. Polisi menyebut kondisi korban mengalami luka bakar 27 persen, termasuk di wajahnya.

“(Luka bakar) dari atas, lebih ke wajah dan rambut 27 persen,” kata Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis lewat keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Evarmon menjelaskan, saat ini korban masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

“Dan sekarang masih dalam perawatan. Nanti, mungkin kondisi lebih baik, baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelas dia.

Sebelumnya, Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis membenarkan peristiwa itu terjadi pda Minggu (30/6/2024) kemarin. Ia menyebut, pelaku yang merupakan suami dari korban nekat membakar istrinya lantaran permasalahan rumah tangga.

“Telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), karena pelaku dan korban suami istri. Di mana pelaku mungkin berdasarkan informasi awal, ada miskomunikasi dengan istrinya,” kata Evarmon kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Halaman:
1 2
      
