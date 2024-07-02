Diduga Terlibat Tawuran di Pancoran, 8 Remaja Diamankan Polisi

JAKARTA - Polisi menciduk 8 remaja di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Pasalnya, mereka diduga terlibat aksi tawuran.

"Ada 8 orang remaja yang kami amankan beserta barang buktinya berupa 7 Pucuk sajam dan 1 stik golf," ujar Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, mereka diamankan pasca Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Selatan menerima informasi adanya dugaan aksi tawuran di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu, tepatnya di dekat Halte Pomad. Polisi lantas mendatangi lokasi kejadian guna memeriksa informasi tersebut.

Dia menambahkan, saat di lokasi, polisi lantas membubarkan dugaan aksi tawuran tersebut dan berhasil mengamankan 8 orang remaja. Kedelapan remaja tersebut berinisial MF, RP, SS, IL, MF, IB, MR, dan AA, yang mana mereka berusia 16 hingga 24 tahun.

"Mereka kami serahkan ke Polsek Pancoran untuk dilakukan penanganan lebih lanjut," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )