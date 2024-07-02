Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Terlibat Tawuran di Pancoran, 8 Remaja Diamankan Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |08:04 WIB
Diduga Terlibat Tawuran di Pancoran, 8 Remaja Diamankan Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menciduk 8 remaja di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Pasalnya, mereka diduga terlibat aksi tawuran.

"Ada 8 orang remaja yang kami amankan beserta barang buktinya berupa 7 Pucuk sajam dan 1 stik golf," ujar Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, mereka diamankan pasca Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Selatan menerima informasi adanya dugaan aksi tawuran di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu, tepatnya di dekat Halte Pomad. Polisi lantas mendatangi lokasi kejadian guna memeriksa informasi tersebut.

Dia menambahkan, saat di lokasi, polisi lantas membubarkan dugaan aksi tawuran tersebut dan berhasil mengamankan 8 orang remaja. Kedelapan remaja tersebut berinisial MF, RP, SS, IL, MF, IB, MR, dan AA, yang mana mereka berusia 16 hingga 24 tahun.

"Mereka kami serahkan ke Polsek Pancoran untuk dilakukan penanganan lebih lanjut," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161703/celurit-9qZY_large.jpg
Polisi Gerebek Makam Keramat Tajug, Celurit dan 54 Remaja Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement