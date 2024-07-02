Suami Bakar Istri di Tangerang, Polisi: Pelaku Cemburu

TANGERANG - Seorang suami berinisial S (40) di Cipondoh, Tangerang, tega membakar istrinya sendiri SR (22). Polisi menyebut, aksi tersebut dipicu adanya kecemburuan.

“Dari informasi awal diterima polisi, telah terjadi miskomunikasi dan cemburu di antara keduanya,” kata Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis, Selasa (2/7/2024).

Evarmon menjelaskan, emosi dari pelaku tak tertahan hingga menyiramkan bensin dan membakar istrinya hidup-hidup. Korban mengalami luka bakar 27 persen, termasuk di bagian wajah.

"Pelaku yang emosi menyiramkan satu botol bensin, kemudian membakar istrinya itu. Informasi dari medis mengatakan korban mengalami luka 27 persen bagian wajah, rambut, dan tangan," jelasnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian menyebut pelaku S (40) juga ikut terbakar dan kini telah diamankan.

“Sudah dijaga anggota di rumah sakit, setelah perawatan kita akan bawa ke kantor. Sekarang sudah dibawa ke kantor,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho saat dihubungi awak media, Senin (1/7/2024).

(Fakhrizal Fakhri )