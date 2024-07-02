Naik Motor, Remaja Putri Tewas Mengenaskan Ditabrak Minibus di Ciputat Tangsel

TANGERANG SELATAN - Seorang remaja putri tewas mengenaskan usai sepeda motor yang dikendarainya ditabrak minibus jenis Suzuki Ertiga di depan gerbang masuk Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Aria Putra, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (02/7/2024) sekira pukul 06.00 WIB.

Korban bernama Callysta Deandra Putri (15) meninggal di lokasi kecelakaan dengan luka parah di bagian kepala. Sedangkan motornya rusak berat.

Saat kejadian, Callysta Deandra Putri yang merupakan alumni SMPN 17 Tangsel sedang mengendarai sepeda motor menuju arah SMAN 9 Tangsel yang terletak di dalam Perumahan Bukit Nusa Indah. Korban ditabrak dari arah belakang oleh mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan pria berinisial PIN (25).

"Saudari CDP mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di TKP," terang Kasubsi Penmas Polres Tangsel Ipda Yudi.

Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus kurang berkonsentrasi. Mobil yang dikendarai PIN diduga melaju cepat hingga sulit menghindari sepeda motor korban.