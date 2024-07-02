Diduga Gas Bocor, Warteg Dekat Terminal Kampung Rambutan Kebakaran

JAKARTA - Sebanyak enam kios Warung Tegal (Warteg) di Jalan Manunggal 2 RT 004, RW 004, Nomor 29, tepatnya di belakang Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kebakaran.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman, menyebutkan kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa (2/7/2024), sekira pukul 11.05 WIB.

"Objek terbakar Warteg (kios kelontong), luas ± 60 m (6 kios)," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

Ia menyebutkan, kebakaran itu diduga terjadi karena adanya kebocoran tabung gas. Petugas telah berhasil memadamkan api yang menghaguskan bangunan warteg tersebut. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp100 juta.

"Kerugian : ± 100 juta, jiwa terselamatkan : 5 KK 1 jiwa, sebab : kebocoran gas, kronologi : pemilik warteg sedang memasak dan terjadi penyalaan ke kios," ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, pemadaman tersebut melibatkan 13 unit damkar dan 65 personel. Saat ini, pemadaman telah selesai. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

"Akhir pemadaman pukul 11:58 WIB. Situasi pemadaman selesai," pungkasnya.

(Arief Setyadi )