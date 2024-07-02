Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Gas Bocor, Warteg Dekat Terminal Kampung Rambutan Kebakaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |13:58 WIB
Diduga Gas Bocor, Warteg Dekat Terminal Kampung Rambutan Kebakaran
Kebakaran Warteg di dekat Terminal Kampung Rambutan (Foto: Ist/Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak enam kios Warung Tegal (Warteg) di Jalan Manunggal 2 RT 004, RW 004, Nomor 29, tepatnya di belakang Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kebakaran.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman, menyebutkan kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa (2/7/2024), sekira pukul 11.05 WIB.

"Objek terbakar Warteg (kios kelontong), luas ± 60 m (6 kios)," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

Ia menyebutkan, kebakaran itu diduga terjadi karena adanya kebocoran tabung gas. Petugas telah berhasil memadamkan api yang menghaguskan bangunan warteg tersebut. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp100 juta.

"Kerugian : ± 100 juta, jiwa terselamatkan : 5 KK 1 jiwa, sebab : kebocoran gas, kronologi : pemilik warteg sedang memasak dan terjadi penyalaan ke kios," ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, pemadaman tersebut melibatkan 13 unit damkar dan 65 personel. Saat ini, pemadaman telah selesai. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

"Akhir pemadaman pukul 11:58 WIB. Situasi pemadaman selesai," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954/kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932/kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174338/viral-Ij9t_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Hebat Landa Kilang Minyak Milik Chevron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174252/kebakaran-Ufzd_large.jpg
Warteg di Kemayoran Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan Jinakkan Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement