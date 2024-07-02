Pemeliharaan Jalur Tol Jakarta-Tangerang, Polisi Berlakukan Contraflow Arah Merak

JAKARTA - Guna mengurai kepadatan imbas peningkatan volume kendaraan dan penyemputan jalur KM 13+940 KM - 14+045 di lajur 2 akibat adanya pekerjaan pemeliharaan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang arah Merak diberlakukan contraflow.

“Atas diskresi Kepolisian, telah diberlakukan Contraflow mulai dari KM 12+600 s.d. KM 15+700 Ruas Tol Jakarta-Tangerang arah Merak mulai 12.30 WIB,” kata Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Jasa Marga juga mengimbau agar para pengguna jalan untuk tetap menjaga jarak aman selama melintasi contraflow.

“Antisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku dan memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol,” ujar dia.

Selain itu, para pengendara yang melewati ruas tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan.

“Diharapkan pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” jelas dia.

(Awaludin)