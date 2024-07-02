Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Dua Pelaku Jambret di CFD Sudirman, Satu Pelaku Nyamar Jadi Tukang Topeng Monyet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |14:47 WIB
Polisi Tangkap Dua Pelaku Jambret di CFD Sudirman, Satu Pelaku Nyamar Jadi Tukang Topeng Monyet
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Pihak kepolisian menangkap dua orang pelaku jambret yang beraksi di kawasan CFD Sudirman, Jakarta Pusat, yang viral di media sosial. Kedua pelaku itu diciduk polisi di dua lokasi berbeda, yang mana satu pelaku sempat menyamar sebagai tukang topeng monyet.

"Dua tersangka berinisial U dan MR, yang mana mereka diamankan di dua lokasi berbeda," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, pelaku jambret berinisial U diciduk polisi tak lama pasca viralnya foto kedua pelaku di media sosial. Sedangkan pelaku berinisial MR diciduk polisi di kawasan Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin, 1 Juli 2024 kemarin, yang mana MR pelaku yang dibonceng oleh U menggunakan sepeda motor.

"Atas perbuatannya, mereka dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaku MR sejatinya sempat menyamar sebagai tukang topeng monyet untuk mengelabuhi polisi yang mengejarnya. Apalagi, pelaku sempat berpindah-pindah tempat agar tak terdeteksi polisi.

"Dia ini pindah-pindah terus, MR ini profesi terakhir atau dia menyamar sebagai tukang topeng monyet (sampai akhirnya tertangkap polisi)," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667//delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175638//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-h9op_large.jpg
Polisi Sebut Teror Bom di 3 Sekolah Internasional Jakut-Tangsel Diduga Pelaku Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175625//tiktoker_figha_lesmana-Cn3u_large.jpg
Penahanan Ditangguhkan Polisi, Tiktoker Figha Lesmana Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175620//kapolda_metro_jaya_irjen_asep-XxyZ_large.jpg
Polisi Tangguhkan Penahanan TikToker Figha Lesmana, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175600//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri-wszl_large.jpg
Polisi Tangguhkan Penahanan TikToker Figha Lesmana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175408//lesti_kejora_datangi_polda_metro_jaya-9xDn_large.JPG
Lesti Kejora Kelelahan Diperiksa Soal Kasus Hak Cipta, Benarkah Hamil Anak Ketiga? 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement