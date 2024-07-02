Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditangkap Polisi, Jambret Viral di CFD Sudirman Sudah 3 Kali Beraksi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |15:16 WIB
Ditangkap Polisi, Jambret Viral di CFD Sudirman Sudah 3 Kali Beraksi
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap dua pelaku jambret di CFD Sudirman, Jakarta Pusat berinisial U dan MR yang viral di media sosial. Pelaku diketahui jambret kawakan yang sudah 3 kali beraksi.

"Pelaku pencurian atau jambret daerah Jakarta ini mengaku sudah 3 kali melakukan, yakni di Kwitang, Tanah Abang, dan terakhir di CFD Sudirman," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, kedua pelaku jambret tersebut tak memiliki pekerjaan tetap, pelaku melakukan aksinya di kawasan Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi jambret guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

"Mereka memang profesional, faktanya sudah ditemukan 3 kali, silakan masyarakat apabila pernah menjadi korban juga untuk melapor. Penyidik pun masih mendalami, termasuk penadahnya," tuturnya.

Ia menerangkan, polisi bakal terus mengembangkan kasus tersebut, salah satunya dengan mendalami ada tidaknya penadah barang hasil curian dari kedua pelaku. Polisi juga meminta agar masyarakat berhati-hati saat membeli barang seken, khususnya handphone dengan harga yang miring alias murah dari harga pasaran lantaran bisa jadi barang tersebut hasil curian.

"Kami ingatkan juga pada masyarakat untuk berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, mematuhi aturan lalu lintas, menjaga barang berharga agar tak menjadi korban kejahatan. Lalu, pada orang tak bertanggung jawab yang mau melakukan hal negatif, khususnya tindak pidana, pasti akan dikejar," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement