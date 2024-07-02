Ditangkap Polisi, Jambret Viral di CFD Sudirman Sudah 3 Kali Beraksi

JAKARTA - Polisi menangkap dua pelaku jambret di CFD Sudirman, Jakarta Pusat berinisial U dan MR yang viral di media sosial. Pelaku diketahui jambret kawakan yang sudah 3 kali beraksi.

"Pelaku pencurian atau jambret daerah Jakarta ini mengaku sudah 3 kali melakukan, yakni di Kwitang, Tanah Abang, dan terakhir di CFD Sudirman," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, kedua pelaku jambret tersebut tak memiliki pekerjaan tetap, pelaku melakukan aksinya di kawasan Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi jambret guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Mereka memang profesional, faktanya sudah ditemukan 3 kali, silakan masyarakat apabila pernah menjadi korban juga untuk melapor. Penyidik pun masih mendalami, termasuk penadahnya," tuturnya.

Ia menerangkan, polisi bakal terus mengembangkan kasus tersebut, salah satunya dengan mendalami ada tidaknya penadah barang hasil curian dari kedua pelaku. Polisi juga meminta agar masyarakat berhati-hati saat membeli barang seken, khususnya handphone dengan harga yang miring alias murah dari harga pasaran lantaran bisa jadi barang tersebut hasil curian.

"Kami ingatkan juga pada masyarakat untuk berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, mematuhi aturan lalu lintas, menjaga barang berharga agar tak menjadi korban kejahatan. Lalu, pada orang tak bertanggung jawab yang mau melakukan hal negatif, khususnya tindak pidana, pasti akan dikejar," katanya.

(Arief Setyadi )