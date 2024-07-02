Motif Kakak Beradik Bunuh Ayahnya di Jaktim: Sakit Hati Sering Dipukuli

JAKARTA - Polisi mengungkapkan, motif dugaan pembunuhan yang dilakukan kakak beradik, anak KS (17) dan anak PA (16) karena anak KS merasa sakit hati pada ayahnya, S (55). Dari situ, anak KS lantas merencanakan aksi pembunuhan terhadap ayahnya.

"Alasannya karena mereka sakit hati, sering dipukuli sama korban, sering tidak dikasih makan, kemudian disampaikan anak yang tidak berguna, waktu itu juga terungkap anak haram," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, anak KS yang merasa sakit hati terhadap ayah kandungnya itu lantas merencanakan aksi pembunuhan. Saat ini, polisi masih mendalami lebih lanjut tentang kronologi perencanaan pembunuhan tersebut.

Kepada polisi, kata dia, anak KS sempat meminta agar adiknya, anak PA tidak dilibatkan dalam kasus tersebut. Namun, polisi berpegang pada fakta-fakta di lapangan, yang mana dari fakta tersebut diketahui anak PA terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap ayahnya itu.

"Fakta sementara alasan mereka melakukan perencanaan pembunuhan ini, terutama dari anak KS ya, kakaknya menyampaikan ke adiknya, anak PA, nanti kamu melakukan ini, saya melakukan ini," katanya.

"Memang ada penyampaian dari anak KS untuk tidak melibatkan adiknya, tapi penyidik tetap berpegang pada fakta peristiwa yang terjadi sehingga anak PA ditetapkan sebagai anak berhadapan hukum," papar Ade lagi.

(Arief Setyadi )