HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kunker ke Amerika, Ketua DPRD DKI Tuntaskan Hibah untuk MRT Sebesar Rp10 Miliar

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:16 WIB
Kunker ke Amerika, Ketua DPRD DKI Tuntaskan Hibah untuk MRT Sebesar Rp10 Miliar
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berkomitmen terhadap upaya mengurai kemacetan di Jakarta melalui pengembangan transportasi massal. Sebab, kemacetan telah memberikan sumbangan terhadap terjadinya polisi udara di Jakarta. Karena itu, pengembangan transportasi publik seperti Mass Rapit Transit (MRT) perlu dilanjutkan.

Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Kunker itu sekaligus untuk menindaklanjuti hibah dari pemerintah Amerika Serikat kepada PT MRT selalu pengelola MRT Jakarta.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut mendapatkan dana hibah senilai 709.630 dolar AS atau setara Rp10 miliar untuk studi kelayakan usulan inisiatif energi baru terbarukan (renewable energy) dari pemerintah AS melalui United States Trade and Development Agency (USTDA).

Pras, sapaan akrabnya mengungkapkan, pemberian hibah ini sudah ditandatangani sejak 2022 di Bali, Indonesia. Namun, implementasi MRTJ dan USTDA memulai Request for Proposal (RFP) untuk mendapatkan konsultan yang capable untuk melaksanakan kajian ini dilakukan 2023.

“Transportasi publik menjadi hal penting bagi Indonesia untuk mewujudkan tujuan kontribusinya terhadap perubahan iklim. Apalagi, di Jakarta yang menjadi kota global,” kata Pras dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Pras menegaskan, DPRD DKI Jakarta juga memberikan dukungan kepada PT MRT Jakarta untuk menggunakan teknologi termutakhir dan solusi pintar berbasis perubahan iklim untuk pengembangan MRT Jakarta. Sehingga harapan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dapat terwujud.

“Tentu ini bisa mengurangin polusi udara di Jakarta dan hemat listrik bisa mencapai 82 persen. Detailnya nanti MRT akan menjelaskan,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
