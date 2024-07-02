Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Punya Data Penerima Bansos, Pj Gubernur Heru Bakal Lacak Warganya yang Main Judi Online

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:19 WIB
Punya Data Penerima Bansos, Pj Gubernur Heru Bakal Lacak Warganya yang Main Judi Online
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku memiliki data penerima bantuan sosial (Bansos) warganya. Dari data tersebut pihaknya akan menelusuri apakah penerima bansos tersebut bermain judi online.

"Masyarakat yang menerima bansos kan saya punya nama by name by address nama-nama, penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) misalnya, mudah mudahan mereka tidak terkena nama yang main judi online loh," ujar Heru kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Dia menerangkan, bila mana nantinya ada warga yang ketahuan bermain judi online, lebih dulu diberikan edukasi tentang bahaya perjudian daring itu.

"Mungkin, kita kasih kesempatan untuk mereka berubah perilaku, tidak bisa semena mena seperti itu juga," sambungnya.

