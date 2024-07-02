Pemerintah Azerbaijan Apresiasi Mal Pelayanan Publik di Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Republik Azerbaijan melalui Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan, Ulvi Mehdiyev melakukan Kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Mehdiyev melihat langsung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta.

Mehdiyev mengaku senang dan bangga, Indonesia memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sangat baik, seperti di Jakarta. Ia mengungkapkan, kehadiran MPP DKI Jakarta merupakan bukti keberhasilan kerja sama Indonesia dan Azerbaijan dalam bidang pelayanan publik.

“Kami telah memiliki kerja sama yang sangat baik selama bertahun-tahun dengan Indonesia, sebagai hasil dari kerja sama yang sukses ini, Mal Pelayanan Publik Jakarta didirikan berdasarkan pengalaman dari Azerbaijan. Saya merasa sangat terhormat dan bangga dengan kabar baik ini,” ungkap Mehdiyev di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta, Selasa (02/07/2024).

Berkunjung ke MPP DKI Jakarta, Mehdiyev mengaku seperti berada di Azerbaijani Service and Assessment Network (ASAN) Xidmat Center, yang merupakan pusat pelayanan publik Azerbaijan, yang prestasinya telah diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Mehdiyev pun menilai, Pemerintah Indonesia juga telah membuat capaian luar biasa yang diakui secara global.

“Dari sudut pandang ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada warga negara dan penduduk Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia, telah melakukan pekerjaan yang baik dalam bidang pelayanan publik, terutama dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini adalah pencapaian yang diakui secara global dari Pemerintah Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat yang tulus kepada Indonesia,” ungkap Mehdiyev.

Mehdiyev menyebut, hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam melakukan urusan perizinan/nonperizinan dan kemudahan investasi. Menurutnya, hal itu dapat menciptakan kondisi yang sangat baik dalam mendukung masyarakat serta pelaku usaha.

“karena hanya dengan datang ke satu tempat, warga dapat memanfaatkan serta mendapatkan berbagai layanan perizinan dan layanan Investasi. Hal ini juga menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat dan Pemerintah,” ucap Mehdiyev.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta, merupakan indikasi dari perhatian Pemerintah Indonesia terhadap transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Dan semua ini, tentu saja, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk bisnis dan juga investasi di Jakarta,” pungkas Mehdiyev

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra menyambut baik kunjungan Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan, Ulvi Mehdiyev ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta. Benni menyebut, kunjungan Pemerintah Azerbaijan ini menjadi momentum untuk saling belajar dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

“Dulu kita belajar dari Azerbaijan kemudian hari ini mereka datang ke MPP DKI Jakarta untuk saling belajar dan saling mengembangkan diri guna kemajuan penyelenggaraan pelayanan publik di masingmasing negara,” ungkap Benni di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Benni mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta ke arah yang lebih baik, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman dengan terus memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, serta keamanan dan kenyamanan dalam mengakses pelayanan publik.

“Sesuai dengan arahan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, Pemprov. DKI Jakarta akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan bidang penanaman modal dan perizinan/nonperizinan yang lebih cepat, mudah dan trasparan,” ungkap Benni.

Lebih lanjut Benni menyampaikan bahwa Jakarta sebagai jantung perekonomian di Indonesia, juga terus mengembangkan iklim investasi yang kondusif dengan memfasilitasi kemudahan perizinan dan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.