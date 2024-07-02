Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nakes Jadi Korban Begal Payudara di Depok, Polisi Cek TKP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |23:39 WIB
Nakes Jadi Korban Begal Payudara di Depok, Polisi Cek TKP
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DEPOK - Seorang tenaga kesehatan (nakes) wanita diduga menjadi korban begal payudara saat hendak pulang ke rumah usai bekerja di kawasan dekat Tugu Gong Si Bolong, Tanah Baru, Beji, Kota Depok pada Senin (1/7) dini hari.

Kapolsek Beji, Kompol Jupriono mengatakan sejauh ini tidak ada laporan terkait kasus dugaan begal payudara itu.

"Tidak ada laporan," kata Jupriono saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024).

Jupriono pun mengerahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari informasi ke warga sekitar.

"Kita sudah ke TKP untuk cari informasi," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
