Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Klaim Pegi Setiawan Tak Ganti Identitas, Kuasa Hukum: Sampai Saat Ini Cuma Punya 1 KTP

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |04:04 WIB
Klaim Pegi Setiawan Tak Ganti Identitas, Kuasa Hukum: Sampai Saat Ini Cuma Punya 1 KTP
Insank Nasruddin. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Pegi Setiawan, Insank Nasruddin mengungkap bahwa kliennya tidak pernah mengubah idetintas secara hukum melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Perubahan nama Pegi Setiawan menjadi Robi Irawan, kata Insank, hanya sebatas mengganti nama di kehidupan bersosial saja.

"Sekarang pertanyaan sederhana saya apakah Pegi Setiawan diubah identitasnya di Dukcapil? Tidak juga," kata Insank dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (2/6/2024).

Insank menegaskan, hingga penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, kliennya hanya memiliki satu kartu tanda penduduk (KTP).

"Dia tetap (menggunakan nama Pegi Setiawan), boleh dicek, sampai saat ini dia cuma pegang satu KTP, tidak ada KTP lain," ucapnya.

"Iya hanya sebatas ini aja, ga ada perubahan secara hukum, tidak ada itu. Tidak ada perubahan nama," sambungnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement