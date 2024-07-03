Advertisement
NASIONAL

Mahfud MD Sarankan Partai Politik Pilih Calon Kepala Daerah yang Bermoral

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |05:49 WIB
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD (foto: dok Okezone)
JAKARTA  - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyarankan, agar partai-partai politik mampu mengusung calon kepala daerah yang tidak hanya memiliki elektabilitas, tapi juga bermoral.

"Karena konteksnya pilkada, ya pilihlah mereka yang punya elektabilitas tapi juga punya moralitas, jangan hanya elektabilitas," kata Mahfud saat menjadi pemateri pelatihan tim pemenangan daerah PDI Perjuangan (PDIP), Selasa (2/7/2024).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu menilai, memilih calon pemimpin tidak hanya dilihat dari elektabilitasnya saja. Sebab, pengalaman sudah mengajarkan banyak yang akhirnya tertipu jika cuma memilih calon karena itu.

Apalagi, Mahfud mengingatkan, sekalipun calon itu memiliki elektabilitas tinggi bisa pula tergerus jika dicarikan pembanding yang kuat. Menkopolhukam periode 2019-2024 itu menekankan, elektabilitas dan moralitas itu harus menjadi modal utama calon.

"Itu yang saudara harus lakukan, tim pemenangan dari sekarang, jangan juga misalnya membiarkan orang, wah ini teman kita, ini ambisi, ini bagus, dilihat moralitasnya bagaimana, moralitasnya bagaimana, dua duanya itu kumulatif," katanya.

Halaman:
1 2
      
