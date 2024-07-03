BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 3 hingga 4 Juli 2024.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 4 - 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Makassar bagian selatan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (3/7/2024).

Kondisi tersebut, kata BMKG, menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh - Kep. Mentawai, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Selat Karimata, Laut Natuna Utara, Laut Jawa.

Kemudian di Laut Bali, Selat Bali - Lombok - Alas - Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Laut Flores bagian timur, perairan P. Buru, Teluk Tolo, perairan Banggai, perairan Wakatobi, Laut Seram bagian timur, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan selatan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Banda, Laut Arafuru.

Selain itu, terjadi peningkatan gelombang tinggi 2.5 - 4.0 Meter yang berpeluang terjadi di perairan Bengkulu - P. Enggano, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Bengkulu - Lampung, perairan selatan Banten - NTT, Samudra Hindia Selatan Banten - NTB.

BMKG mengimbau potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m).