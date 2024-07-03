Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal 3 Prajurit TNI Aktif Berpangkat Mentereng yang Pernah Jadi Andalan Pemain Timnas Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:33 WIB
Mengenal 3 Prajurit TNI Aktif Berpangkat Mentereng yang Pernah Jadi Andalan Pemain Timnas Indonesia
Ilustrasi mengenal 3 prajurit berpangkat mentereng di pemain timnas ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal 3 prajurit TNI aktif berpangkat mentereng yang pernah jadi andalan pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, ketiganya juga sangat jago bermain bola.

Sehingga pernah dipanggil untuk membela Timnas Indonesia dalam berbagai pertandingan. Lantas siapa saja yang sudah membanggakan Indonesia untuk sektor bola?

Berikut mengenal 3 prajurit TNI aktif berpangkat mentereng yang pernah jadi andalan pemain Timnas Indonesia:

1. Andy Setyo

Pemain kelahiran Pati, Jawa Tengah, 16 September 24 tahun silam ini juga merupakan seorang militer. Andy Setyo diketahui tergabung ke dalam TNI Angkatan Darat berpangkat sersan dua. 

Andy kini bermain untuk Persikabo 1973. Bukan hanya membela negara di medan perang, Andy juga sempat dipercaya mengisi skuad Timnas Indonesia U-19 dan U-23.

Halaman:
1 2
      
