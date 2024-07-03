Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Depok Marak Pencurian Ternak, Belasan Ekor Kambing Raib Disisakan Jeroan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |07:07 WIB
Waspada! Depok Marak Pencurian Ternak, Belasan Ekor Kambing Raib Disisakan Jeroan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Belasan ekor kambing peliharaan peternak raib dicuri kawanan maling spesialis potong di kandang sisakan jeroan, atau isi perut terjadi di wilayah Cilodong dan Pancoran Mas, Kota Depok selama dua hari berturut-turut.

Kasus pertama, sebanyak empat ekor domba dari tujuh digondol maling disisakan jeroan atau isi perut di kandang peternakan Jalan Kavling BRI atau Sekolah Alam Kampung Sawah RT 2/6, Kalibaru, Cilodong, Depok pada Minggu 30 Juni 2024 dini hari.

Adapun kandang peternakan itu merupakan milik Ahmad Mas'udi (47) mengalami kerugian jutaan rupiah dan saat ini kasus ditangani Polsek Sukmajaya.

"Pelaku mencuri kambing dengan cara memotong dan mengeluarkan isi perut di tempat," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi.

Margiyono menyebut tiga ekor kambing domba tertinggal di kandang dalam keadaan terpotong.

"7 Ekor kambing domba (4 ekor dibawa pelaku, 3 ekor di tinggal dalam keadaan sudah mati/terpotong)," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
