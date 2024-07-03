Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.389 Personil Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Sejumlah Titik di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |09:00 WIB
1.389 Personil Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Sejumlah Titik di Jakarta
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.389 personil digabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang di sejumlah titik di Jakarta seperti Patung Kuda Jakarta Pusat, Kemenkominfo dan Kemendag hari ini.

"Dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa kami melibatkan 1.389 Personel, untuk ditempatkan dibeberapa titik,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).

Untuk rekayasa lalu lintas, Susatyo menyebutkan akan bersifat situasional. Artinya, rekayasa lalu lintas akan dilakukan jika situasi di lapangan mengalami kemacetan.

“Jika ekskalasi meningkatkan di Patung Kuda, Kemenkominfo dan Kemendag, maka arus lalin akan kita alihkan. Dihimbau untuk masyarakat yang akan melintas di Jalan Merdeka Barat agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengimbau, kepada para peserta Aksi untuk memperhatikan hak - hak masyarakat lainnya, dan tertib untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum.

Halaman:
1 2
      
