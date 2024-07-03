Viral! Pengemudi Ojol Diminta Ambil Paket Mie Instan Dekat Kampung Ambon Berisi Sabu









JAKARTA - Viral seorang pengendara ojek online berinisial MR (32) mendapatkan pesanan tak terduga. Ia diminta untuk mengantar paket berupa mi instan yang ternyata isinya sabu. Dalam narasi itu disebutkan terjadi pada Senin (1/7/2024).

Mulanya, MR menerima pesanan dari seseorang untuk mengambil paket berupa satu bungkus mi instan, dan sebotol minuman di dekat Kampung Ambon, Jakarta Barat.

Dia pun merasa curiga lantaran pemesan hanya meminta diambilkan 1 bungkus mi instan, dan sebotol minuman saja. Setelah itu, karena masih curiga, ia melapor ke pihak polisi.

Terpisah, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, bahwa pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut.

“Lagi kita lidik. Kita masih selidiki karena penerimanya kan engga jelas walaupun nomor teleponnya ada, intinya sedang kita lidik,” kata dia kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).