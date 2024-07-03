Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belasan Rumah di Puncak Bogor Terdampak Angin Kencang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |14:15 WIB
Belasan Rumah di Puncak Bogor Terdampak Angin Kencang
Angin kencang di Bogor (Foto: BPBD Bogor)
BOGOR - Belasan rumah milik warga di wilayah Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor rusak. Hal itu disebabkan oleh terjadinya angin kencang yang melanda kawasan tersebut.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang mengakibatkan beberapa unit rumah mengalami kerusakan pada bagian atap," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa 2 Juli 2024. Rinciannya, angin kencang terjadi di Kampung Nagrog, Kampung Pabuaran, Kampung Bojongkaso dan Kampung Belendung dengan total 12 rumah.

"Diperkirakan dampak hasil kaji cepat 12 rumah rusak ringan terdiri dari 12 KK dengan 35 jiwa," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.Untuk kerusakan pada masing-masing bangunan rumah belum diperbaiki dan masih dihuni oleh pemiliknya.

"Kerusakan pada rumah rata-rata pada bagian atap dikarenakan material yang sudah rapuh. Perlu penanganan lebih lanjut dinas terkait," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
