HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Bugil Ditemukan di Kontrakan Cipayung Jaktim, Kondisinya Bengkak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |14:14 WIB
Mayat Bugil Ditemukan di Kontrakan Cipayung Jaktim, Kondisinya Bengkak
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mayat tanpa busana ditemukan di kamar mandi sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mayat itu ditemukan pada Selasa 2 Juli 2024 malam.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean menjelaskan, korban ditemukan tanpa busana. Mayat korban pun sudah membengkak.

"Mayat ditemukan di dalam kamar mandi tanpa busana dengan posisi telungkup dan sudah membengkak," kata Armunanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/7/2024).

Polisi masih mengidentifikasi korban yang ditemukan. Jenazah korban kini dilakukan autopsi untuk keperluan penyidikan.

"Kami masih melakukan penyelidikan, korban saat ini sedang dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati," ujarnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Cipayung AKP Hotman Sinaga menyebut belum ada indikasi pembunuhan dalam peristiwa ini. Namun, polisi tengah mencari keberadaan seorang warga negara asing (WNA) yang diduga sebagai pacar korban.

Halaman:
1 2
      
