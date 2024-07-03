Sopir Diduga Mabuk, Mobil Tabrak Pembatas Jalan di Kelapa Gading Jakut

Mobil tabrak pembatas jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA - Satu unit mobil menabrak pembatas jalan di depan sebuah mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa, 2 Juli 2023, malam. Video kecelakaan tunggal tersebut beredar di media sosial (medsos).

Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom mengamini adanya kecelakaan tunggal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), kata Maulana, kecelakaan tersebut diduga karena sopir mabuk.

"Betul tadi malam kita langsung bergerak mengecek TKP, mobil menabrak pembatas jalan. Dugaan pengemudi mabuk," kata Kompol Maulana saat dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (3/7/2024).

Berdasarkan video yang beredar luas di medsos, mobil putih yang menabrak pembatas jalan tersebut sempat membuat heboh masyarakat sekitar. Mobil tersebut tampak mengeluarkan asap putih di bagian depan.

Petugas kepolisian mengamankan sopir yang diduga sedang mabuk tersebut untuk diserahkan ke pihak keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )