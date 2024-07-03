Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo, Arus Lalu Lintas Depan Kemendag Tersendat

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |14:27 WIB
Ada Demo, Arus Lalu Lintas Depan Kemendag Tersendat
Lalin depan Kemendag tersendat imbas demo buruh (Foto: Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tiba di depan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu siang (3/7/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal mereka turun ke jalan dan longmarch bersama-sama. Sambil memegang poster bertuliskan "cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor" dan "Stop PHK butuh tekstil".

Mereka berjalan sambil dipandu 6 motor personel kepolisian. Meski mereka berjalan di jalan raya akan tetapi masa aksi tertib lalu lintas.

Saat tiba depan Kemendag, mereka menutup sebagian jalan raya menyebabkan arus lalu lintas terhambat. Satu mobil komando itu pun berhenti tepat di depan Kementerian Perdagangan. Terlihat pula puluhan aparat kepolisian berjaga di depan gedung Kemendag.

Tampak jalan depan Kemendag kini hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja. Kemacetan pun terjadi sekitar 1km, banyak dari mereka terus memencet klakson agar dapat berjalan.

"Kita akan tutup jalan karena surat sebelumnya sudah dilayangkan kepada Polda metro jaya maupun Polri," ujar salah satu narator di atas bus komando.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
