Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Perabotan Bekasi, Warga: Api Cepat Membesar hingga Dengar Teriakan Korban

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |14:41 WIB
Kebakaran Gudang Perabotan Bekasi, Warga: Api Cepat Membesar hingga Dengar Teriakan Korban
Gudang perabotan terbakar di Bekasi (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

BEKASI - Kebakaran melanda gudang perabotan di Jalan Tugu, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (3/7). Kebakaran itu menewaskan satu keluarga yang berjumlah lima orang.

Eka, warga sekitar sekaligus tetangga merupakan salah satu saksi dalam kebakaran itu. Menurut Eka, api sudah mulai membakar sejak pukul 07.00 WIB dan merambat sangat cepat.

"Sebenarnya awalnya gak besar, cuman karena plastik, sapu lidi itu benar-benar langsung besar, pagernya meleleh," kata Eka saat ditemui, Rabu (3/7/2024).

Eka menyebut, api berawal dari ruang gudang penyimpanan perabotan. Api kemudian merambat ke ruang yang biasa ditinggali keluarga korban hingga menuju tempat karyawan tinggal.

Api yang membesar sangat cepat membuat keluarga korban tak sempat terselamatkan. Saat itu, Eka bahkan sempat mendengar teriakkan permintaan tolong dari Nelly, seorang istri yang tinggal di gudang perabotan itu.

"Saya denger suara si mbak (istri bernama Nelly) dia teriak 'api-api tolong'. Makanya saya gedor-gedor itu pagernya, saya sampai dimarahin karena apinya sudah besar, udah enggak boleh masuk ternyata apinya memang udah besar banget," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043//kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965//kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879//kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876//kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175765//lapak_barang_bekas_di_duren_sawit_terbakar-iem7_large.jpg
Lapak Barang Bekas di Duren Sawit Terbakar, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/18/3175576//ilustrasi-GRVN_large.jpg
Tersangka Kebakaran Pacific Palisades Ditangkap, Bukti dari Gambar dan ChatGPT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement