Nakes Jadi Korban Begal Payudara di Beji Depok Tak Buat Laporan, Ini Kata Polisi

DEPOK - Seorang tenaga kesehatan (nakes) wanita berinisial RGH menjadi korban begal payudara usai pulang kerja di kawasan Tugu Gong Si Bolong, Beji, Depok pada Senin 1 Juli 2024 dini hari.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Depok, Iptu Nurhayati mengatakan, korban telah dimintai keterangan hanya saja tidak membuat laporan polisi (LP). Ia mengimbau agar pengendara terutama wanita berhati-hati saat pulang larut malam saat melintasi jalan yang gelap khususnya di Jalan Curug Agung.

"Semalam sudah dimintai keterangan korban atas nama RGH, dan buat pernyataan tidak membuat laporan polisi dan hanya mengimbau untuk lebih berhati-hati jika pulang malam melebihi pukul 22.00 WIB dan melewati jalan gelap khususnya di jalan Curug Agung," kata Nur saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2024).

Nur meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera memperbaiki penerangan jalan yang gelap dan sepi berpotensi terjadinya tindak kejahatan. "Mohon pihak Pemda untuk memperbaiki penerangan di jalan yang gelap dan sepi tersebut," ujarnya.

Nur menyebut, berdasarkan keterangan korban, pelaku begal payudara memegang bagian sebelah kiri saat hendak pulang ke rumahnya itu. "Betul korban Nakes, pelaku memegang payudara sebelah kiri," ungkapnya.

Sebelumnya, seorang nakes wanita diduga menjadi korban begal payudara saat hendak pulang ke rumah usai bekerja di kawasan dekat Tugu Gong Si Bolong, Tanah Baru, Beji, Kota Depok pada Senin 1 Juli dini hari.

Kapolsek Beji, Kompol Jupriono mengatakan sejauh ini tidak ada laporan terkait kasus dugaan begal payudara itu. "Tidak ada laporan," kata Jupriono saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024).