HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pemotor Dipungut Parkir di Lokasi Bekas Pembongkaran PKL Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |15:18 WIB
Viral Pemotor Dipungut Parkir di Lokasi Bekas Pembongkaran PKL Puncak Bogor
Parkir liar di Puncak (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BOGOR - Beredar video viral pengendara motor yang mengeluhkan keberadaan juru parkir liar di pinggir Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut berada di bekas pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL).

Video tersebut diunggah akun Instagram @ngukur_kilometer. Terlihat, perekam sedang berada di pinggir Jalan Raya Puncak bersama pemotor lain.

Terdengar, suara pria dalam video yang menanyakan keberadaan juru parkir di lokasi tersebut. Pasalnya, perekam mengaku hanya melihat lokasi pasca pembongkaran lapak PKL beberapa waktu lalu tetapi dimintai uang oleh juru parkir dalam video.

"Bingung tempat pembersihan ini diparkirin. Gw naroh motor di sini diparkirin. Aneh," ucap perekam video @ngukur_kilometer dikutip, Rabu (3/7/2024).

Topik Artikel :
puncak Parkir Liar viral
