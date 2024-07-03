Buru Aktor Intelektual Penipuan Like Youtube di Kamboja, Polda Metro Koordinasi ke Divhubinter

JAKARTA - Polisi terus mengusut kasus penipuan dengan modus memencet like video YouTube (scam) yang merugikan Rp800 juta. Polisi juga berkoordinasi dengan Divhubinter Mabes Polri untuk memburu dalang kasus penipuan yang berada di Kamboja.

"Yang kita duga sebagai aktor intelektualnya ini berada di Kamboja. Ada dua orang lainnya yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana ini," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).

Ade menambahkan bahwa pihaknya berkoordinasi intensif dengan Divhubinter Mabes Polri untuk memburu keberadaan dua pelaku yang berada di Kamboja.

"Kita akan lakukan efektivitas koordinasi dengan Divhubinter untuk melakukan pencarian maupun pengejaran terhadap pelaku," jelas dia.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya membongkar kasus praktik penipuan modus menawarkan pekerjaan tekan like dan subscribe akun YouTube. Dalam kasus ini para korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp806 juta.

"Pengungkapan dugaan tindak tindak pidana penipuan melalui media elektronik," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis 27 Juni 2024.