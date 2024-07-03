Polisi Ciduk Dua Jambret yang Tertangkap Kamera Fotografer di CFD, Begini Tampangnya

JAKARTA - Polisi menangkap dua jambret berinisial U dan MR yang sempat viral di car free day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu. Keduanya tertunduk lesu usai ditangkap.

Pantauan di Polda Metro Jaya, Rabu (3/7/2024), kedua pelaku dihadirkan dalam konferensi pers. Terlihat keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan di borgol.

Saat dihadirkan, mereka terlihat hanya menunduk tanpa mengeluarkan ucapan apapun.

Sebelumnya, Polisi menciduk dua pelaku jambret di CFD Sudirma , Jakarta Pusat berinisial U dan MR yang viral di media sosial. Adapun pelaku diketahui merupakan profesional jambret dan sudah 3 kali beraksi.

"Pelaku pencurian atau jambret daerah Jakarta ini mengaku sudah 3 kali melakukan, yakni di Kwitang, Tanah Abang, dan terakhir di CFD Sudirman," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam pada wartawan, Selasa (2/7/2024).