Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekeluarga Tewas di Kebakaran Gudang Perabotan Bekasi, Istrinya Sedang Hamil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |15:57 WIB
Sekeluarga Tewas di Kebakaran Gudang Perabotan Bekasi, Istrinya Sedang Hamil
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran gudang perabotan di Jalan Tugu, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi memakan lima korban jiwa. Lima korban jiwa itu merupakan satu keluarga.

Kelima korban itu ialah Suryan selaku kepala keluarga dan istrinya Nelly. Sementara tiga korban lainnya ialah Azzahra dan Arssyla kedua putri dari Suryan dan Nelly serta Endah, keponakan dari Suryan.

Belakangan terungkap, Nelly tengah mengandung anak ketiga. Nelly disebut tengah mengandung tujuh bulan. 

"Memang informasinya dari pihak keluarga si istri (Nelly) sedang hamil kurang lebih tujuh bulan," kata Kapolsek Jatiasih Kompol Suroto, Rabu (3/7/2024).

Baik Nelly dan seluruh keluarga itu ditemukan di kamar mandi gudang perabotan oleh petugas pemadam kebakaran. Kelimanya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954/kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932/kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement