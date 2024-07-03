Sekeluarga Tewas di Kebakaran Gudang Perabotan Bekasi, Istrinya Sedang Hamil

JAKARTA - Kebakaran gudang perabotan di Jalan Tugu, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi memakan lima korban jiwa. Lima korban jiwa itu merupakan satu keluarga.

Kelima korban itu ialah Suryan selaku kepala keluarga dan istrinya Nelly. Sementara tiga korban lainnya ialah Azzahra dan Arssyla kedua putri dari Suryan dan Nelly serta Endah, keponakan dari Suryan.

Belakangan terungkap, Nelly tengah mengandung anak ketiga. Nelly disebut tengah mengandung tujuh bulan.

"Memang informasinya dari pihak keluarga si istri (Nelly) sedang hamil kurang lebih tujuh bulan," kata Kapolsek Jatiasih Kompol Suroto, Rabu (3/7/2024).

Baik Nelly dan seluruh keluarga itu ditemukan di kamar mandi gudang perabotan oleh petugas pemadam kebakaran. Kelimanya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia.