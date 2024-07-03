Jakarta Diguyur Hujan Deras, 1 Jalan Tergenang dan 6 Pohon Tumbang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa satu ruas jalan terendam banjir dan enam pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta pada Rabu (3/7/2024) sore.

"Satu ruas jalan di Jalan Ciledug Raya (Seskoal), Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setinggi 20 centimeter," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya.

"2 pohon di Jakarta Pusat dan 4 pohon di Jakarta Selatan total 6," tambahnya.

Isnawa membeberkan sejumlah sarana prasarana terdampak pohon tumbang berupa kabel PLN dan satu unit Bajaj.

"Ada korban 1 luka ringan. Pohon tumbang sudah ditangani oleh TRC BPBD," ucapnya.

(Salman Mardira)