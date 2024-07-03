Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Es Terjang Depok, Pohon Bertumbangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |19:27 WIB
Hujan Es Terjang Depok, Pohon Bertumbangan
Pohon tumbang di Depok (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Depok, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024) sore tadi. Hal itu membuat pohon tumbang di sejumlah titik.

"Lokasi pertama di Jalan Ir. H. Juanda, Sukmajaya jenis pohon tanjung. (Kerusakan dan korban) nihil," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Abdul Rahman saat dikonfirmasi.

Abra sapaan karibnya pohon tumbang juga terjadi di Jembatan Serong, Cipayung, Depok dan menimpa atap rumah warga hingga asbes jebol.

"Jenis pohon teropong mengakibatkan asbes jebol," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk mengungkapkan sejumlah pohon tumbang dan banjir saat hujan es disertai angin kencang menerjang Kota Depok.

Berdasarkan monitoring DPKP Depok angin kencang menerjang Kecamatan, Sawangan, Pancoran Mas, Cilodong dan beberapa wilayah lainnya.

"Hujan disertai angin kencang ya, sejak pukul 15.30 WIB," ucap Denny.

