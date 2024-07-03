Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Mayat Pria di Bogor Tanpa Alat Kelamin

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |19:31 WIB
Geger Penemuan Mayat Pria di Bogor Tanpa Alat Kelamin
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
BOGOR - Mayat pria yang ditemukan warga Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ditemukan dalam kondisi tanpa alat kelamin.

"Alat kelaminnya sudah tidak ada," kata Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang dikonfirmasi, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, dari hasil pemeriksaan sementara terdapat luka pada bagian belakang kepala. Tetapi, belum diketahui pasti penyebab dari luka tersebut.

"Ada (luka) di bagian kepala belakang. Belum diketahui (penyebab luka)," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menunggu hasil dari rumah sakit untuk memastikan penyebab kematian.

"Iya ada indikasi, tapi masih kita lakukan penyelidikan dulu," pungkasnya.

