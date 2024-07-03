Update! 2 RT dan 2 Ruas Jalan di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan dua RT dan dua ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan deras mengguyur sejumlah wilayah pada Rabu (3/7/2024) sore tadi.

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 2 RT atau 0,006% dari 30.772 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 2 RT yang terdiri dari:

Kel. Pela Mampang

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 30 s.d 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan PHB Pulo

Jalan Tergenang terdapat 2 Ruas Jalan yang terdiri dari:

1. Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Ketinggian: 20 cm

2. Jl. Darmawangsa X Satu arah, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Ketinggian: 10 cm