JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan dua RT dan dua ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan deras mengguyur sejumlah wilayah pada Rabu (3/7/2024) sore tadi.
"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 2 RT atau 0,006% dari 30.772 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Selatan terdapat 2 RT yang terdiri dari:
Kel. Pela Mampang
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 30 s.d 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan PHB Pulo
Jalan Tergenang terdapat 2 Ruas Jalan yang terdiri dari:
1. Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Ketinggian: 20 cm
2. Jl. Darmawangsa X Satu arah, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Ketinggian: 10 cm