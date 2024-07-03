Hujan Angin, Sejumlah Rumah Rusak dan Pohon Tumbang di Ciawi

BOGOR - Sejumlah rumah warga di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kerusakan. Hal itu disebabkan hujan yang disertai angin kencang hingga pohon tumbang di wilayah tersebut.

"Dikarenakan hujan deras yang berdurasi cukup lama disertai angin kencang, mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah dan ada beberapa rumah yang terdampak angin pada bagian atap," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB siang tadi. Berdasarkan data sementara, terdapat 6 rumah milik warga yang mengalami kerusakan.

"Lima rumah rusak ringan dan satu rumah rusak sedang," ujarnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, untuk saat ini terdapat 2 pohon tumbang yang menimpa rumah warga belum dievakuasi dikarenakan pemilik sedang tidak berada di lokasi dan aliran listrik masih mengalir.

"Evakuasi dilanjut besok hari," pungkasnya.

(Arief Setyadi )