Libur Sekolah, Arus Lalin Jalur Puncak Bogor Padat Hari Ini

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Bogor, mengalami kepadatan. Hal itu dikarenakan meningkatkanya volume kendaraan yang juga masih dalam suasana libur sekolah.

"Untuk situasi arus lalin di kawasan Puncak untuk malam ini masih cukup padat, dikarenakan bersamaan dengan masa libur sekolah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto dikonfirmasi, Rabu (3/7/2024).

Tetapi, untuk kondisi malam ini volume kendaraan di Jalur Puncak perlahan mulai berkurang jika dibandingkan dengan arus pada siang dan sore tadi. "Sudah mulai berkurang," jelasnya.

Meski mengalami kepadatan, tambah Ardian, pihaknya tidak menerapkan sistem oneway di Jalur Puncak. Hanya sempat melakukan proses pengurasan arus ke arah Jakarta sore hari tadi.

"One way tidak kita laksanakan, hanya prioritas ke bawah (arah Jakarta) saja di Simpang Pasir Muncang tadi sore," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )