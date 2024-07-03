Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Sekolah, Arus Lalin Jalur Puncak Bogor Padat Hari Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:02 WIB
Libur Sekolah, Arus Lalin Jalur Puncak Bogor Padat Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Bogor, mengalami kepadatan. Hal itu dikarenakan meningkatkanya volume kendaraan yang juga masih dalam suasana libur sekolah.

"Untuk situasi arus lalin di kawasan Puncak untuk malam ini masih cukup padat, dikarenakan bersamaan dengan masa libur sekolah," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto dikonfirmasi, Rabu (3/7/2024).

Tetapi, untuk kondisi malam ini volume kendaraan di Jalur Puncak perlahan mulai berkurang jika dibandingkan dengan arus pada siang dan sore tadi. "Sudah mulai berkurang," jelasnya.

Meski mengalami kepadatan, tambah Ardian, pihaknya tidak menerapkan sistem oneway di Jalur Puncak. Hanya sempat melakukan proses pengurasan arus ke arah Jakarta sore hari tadi.

"One way tidak kita laksanakan, hanya prioritas ke bawah (arah Jakarta) saja di Simpang Pasir Muncang tadi sore," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145544/puncak-Ggyn_large.jpg
Antisipasi Kemacetan Horor di Puncak, Polisi Terapkan Ganjil Genap saat Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138513/begini_arus_lalin_puncak_bogor_di_hari_terakhir_libur_panjang_waisak-TI8V_large.jpg
Begini Arus Lalin Puncak Bogor di Hari Terakhir Libur Panjang Waisak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138355/one_way_arah_jakarta_di_jalur_puncak-80hE_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Berlaku One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138314/one_way_arah_puncak-D2WS_large.jpg
One Way Arah Puncak Diberlakukan Pagi Ini, Arus Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138164/jalur_puncak_ditutup-pq60_large.jpg
Jalur ke Puncak Ditutup Siang Ini, One Way Arah Jakarta Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/338/3137986/jalur_puncak-pSMC_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diguyur Hujan, Lalin Kembali Normal Dua Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement