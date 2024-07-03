5 Orang Satu Keluarga Tewas Kebakaran di Bekasi, Jenazah Tak Diautopsi

BEKASI - Satu keluarga tewas pada insiden kebakaran gudang perabotan di Jalan Tugu, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (3/7/2024). Satu keluarga berisi lima orang itu tidak diautopsi.

"Rencana dari RSUD mau dibawa ke RS Polri untuk dilakukan autopsi namun pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi dengan membuat surat pernyataan penolakan autopsi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Rabu.

Firdaus menerangkan satu keluarga itu bakal dikebumikan di Cirebon. "Kata keluarga jenazahnya akan dikebumikan di Cirebon," jelasnya.

Sebagai informasi, kelima korban itu ialah Suryan dan Nelly sepasang suami istri yang juga sebagai pengelola atau bos gudang perabotan. Dua korban lainnya yakni Azzahra dan Arssyla yang merupakan kedua putri dari Suryan dan Nelly.

Korban terakhir merupakan Endah perempuan yang juga keponakan dari Suryan dan Nelly. Hingga berita ini ditayangkan proses pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pasca unit Disdamkarmat Kota Bekasi meninggal tempat kejadian.

(Qur'anul Hidayat)